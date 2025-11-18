Минздрав Великобритании назвал нарушения зрения признаком отравления метанолом

Правительство Великобритании распространило официальное предупреждение для граждан об опасности употребления некачественного алкоголя, это может привести к летальному исходу. Как сообщило издание Mirror, основной риск связан с отравлением метиловым спиртом (метанолом), часто присутствующим в продукции кустарного производства.

Эксперты поясняют, что симптомы тяжелого алкогольного отравления можно спутать с сильным похмельем. Стандартное недомогание, включающее головную боль, тошноту и общее недомогание из-за обезвоживания и интоксикации, обычно проходит за несколько часов.

Однако власти призывают немедленно обращаться за медицинской помощью, если состояние переносится аномально тяжело или появляются тревожные неврологические симптомы, в частности — нарушения зрения.

Подчеркивается, что визуально или на вкус отличить смертельно опасный суррогат от качественного алкоголя практически невозможно. Коварство отравления метанолом заключается в его отсроченном проявлении: критическое ухудшение состояния может наступить через 12–48 часов после употребления, когда жизнь человека уже оказывается под прямой угрозой.

Ранее сообщалось, что в России сохраняется спрос на опасный алкоголь кустарного производства.