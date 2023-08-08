Минжилполитики Подмосковья: ход строительства первого корпуса ЖК «Опалиха Парк» находится на особом контроле

В Красногорске продолжают возводить дома в составе проблемного жилого комплекса «Опалиха Парк». Сейчас ведется строительство корпуса № 1, работы находятся на особом контроле, сообщили в областном Минжилполитики.

Обязательство по его дострою взял на себя инвестор ГК «Гранель», его привлекло областное Правительство. Сейчас строители выполняют монтаж внутренних и наружных инженерных сетей, а также ведут подготовку к монтажу лифтового оборудования. Ввести объект в эксплуатацию планируют в декабре текущего года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Павловского Посада Денисом Семеновым.