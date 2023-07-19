Минжилполитики Подмосковья: проблему обманутых дольщиков в регионе решат до конца года

В Подмосковье намерены решить проблему обманутых дольщиков до конца текущего года, соответствующую задачу поставил губернатор региона Андрей Воробьев. Об этом сообщает областное Минжилполитики.

В сообщении уточнили, что сотрудники ведомства ежедневно проводят осмотры хода завершения строительства жилых домов. В частности, сегодня представители министерства, Главгосстройнадзора Подмосковья и администрации Ленинского округа посетили ЖК «Булатниково» и ЖК «Три квартала». Первый жилой комплекс планируют достроить в августе этого года, квартиры смогут получить 133 дольщика. Второй ЖК возведут до ноября этого года, ключи от квартир получат 440 дольщиков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в этом году спортклубы появятся почти во всех школах Подмосковья.