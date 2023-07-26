Минжилполитики Подмосковья: строительство ЖК «Опалиха Парк» в Красногорске находится на особом контроле

Сотрудники Минжилполитики Подмосковья, областного Главгосстройнадзора и администрации Красногорска проверили ход завершения строительства жилого комплекса «Опалиха Парк», сообщили в пресс-службе министерства. Вскоре в округе восстановят права более 400 дольщиков.

В сообщении ведомства напомнили, что для строительства проблемного жилого комплекса областное Правительство привлекло инвестора ГК «Гранель». Он взял обязательство достроить корпус № 1, сейчас строители выполняют устройство входных групп, монтаж внутренних и наружных инженерных сетей, а также благоустройство. Ввести объект в эксплуатацию планируют в декабре этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход работ по очистке Малаховского озера в Люберцах.