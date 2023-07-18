Минжилполитики Подмосковья: свыше семидесяти зданий возведут в регионе

За минувшую неделю областное Минжилполитики выдало разрешения на строительство трех многоквартирных домов, двух таунхаусов и 70 нежилых объектов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении уточнили, что все таунхаусы появятся в деревне Марьино под Красногорском, дома — в составе ЖК «Первый Южный» Ленинского округа и ЖК «Яуза Парк» в Мытищах. В министерстве также перечислили некоторые нежилые объекты, получившие разрешение на возведение. Так, по одному детскому саду появятся в Ленинском округе, Мытищах и Химках. Кроме того, в Пушкинском округе возведут водозаборный узел, который наладит хозяйственно-питьевое и противопожарное водоснабжение, в Сергиево-Посадском — здание инкубатория и так далее.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал составить дорожные карты для работы с рекомендациями, собранными на парковом голосовании.