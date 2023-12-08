Минжилполитики Подмосковья: цифровой формат госуслуг становится более популярным у жителей

Жители Подмосковья стали чаще обращаться за государственными услугами в цифровом формате, с начала этого года в Росреестр поступило более 96% заявлений на регистрацию ДДУ в электронном виде. Об этом сообщили в областном Минжилполитики.

В ведомстве уточнили, что более 17,6 тысячи заявлений было направлено в рамках единой процедуры учетно-регистрационных действий. Еще более 19 тысяч заявлений было подано на регистрацию ипотеки, 7,4 тысячи — на регистрацию ДДУ, большинство из них — в электронном виде.

«В результате внедрения электронных сервисов и цифровизации процессов, Росреестр снижает административные барьеры и улучшает доступность и эффективность предоставления государственных услуг», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.