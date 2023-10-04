«Мир безопасных иллюзий»: психолог рассказала, как позитивное мышление загоняет человека в ловушку

Всевозможные коучи часто призывают мыслить исключительно позитивно. Они утверждают, что если думать о плохом, то оно обязательно случится. Поэтому, по их мнению, нужно улыбаться, не думать о проблемах и гнать от себя любые тревожащие мысли. А клинический психолог Полина Токарева уверена, что такая психологическая установка опасна и разрушительна.

Она рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», почему позитивное мышление неэффективно. По ее словам, во всем нужна мера.

«Мыслить позитивно — это так называемая салонная психология. С одной стороны, это прекрасно. Человек позитивен, легок, когда у него небольшое количество тревоги», —пояснила Токарева.

Но, с другой стороны, проблема, о которой не думают, никогда не будет решена, добавила эксперт.

«Мы попадаем в удивительно опасную ситуацию, когда есть возможность просто не быть критичным и не осознавать в полной мере ту опасность или те проблемы, которые могут произойти. Человек уходит в мир безопасных иллюзий, что вселенная непременно поможет», — пояснила Токарева.

По словам эксперта, для психики нет разницы, происходит ли событие в реальности или в фантазиях. Уйдя в мир иллюзий, человек уже не способен видеть опасность.

«Мы можем в своем сознании завершить ситуацию, но в реальной ситуации не предпринять меры для того, чтобы обеспечить себе комфорт или как-то безопасно выйти из неприятной ситуации. Это опасно», — заключила психолог.

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