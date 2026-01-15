Мир не готов услышать: священник рассказал, почему Ватикан скрывает правду о новом откровении

Представитель православного духовенства высказался о циркулирующих в информационном пространстве сообщениях о наличии неизвестного ранее фатимского пророчества. Комментарий дал священник Сергий Иванов, клирик храма Рождества Христова в Ярославле, в беседе с изданием « Новосвят ».

Фатимские явления относятся к 1917 году и связаны с утверждениями трех детей из португальской деревни Фатима о видениях Девы Марии. Позже одна из них, Лусия душ Сантуш, зафиксировала три послания, известные как «три тайны Фатимы». Их содержание касается тем ада, мировых войн, судеб России и гонений на Церковь. Католическая церковь признает только эти три откровения.

Сергий Иванов заявил, что Православная церковь не признает существования какой-либо «четвертой тайны Фатимы». По его мнению, повышенное внимание к подобным темам объясняется стремлением людей находить мистические объяснения в периоды кризисов.

Священнослужитель отметил, что если бы подобный текст действительно существовал, его могли намеренно не обнародовать, чтобы не вызывать излишнего беспокойства среди верующих. Он подчеркнул, что Церковь с уважением относится к событиям в Фатиме, однако они не входят в православное вероучение.

В отсутствие каких-либо подтвержденных данных разговоры о дополнительном пророчестве остаются на уровне неподтвержденных предположений. Сергий Иванов напомнил, что основа духовной жизни заключается не в поиске сокровенных откровений, а в практике веры, молитвы и покаяния.

