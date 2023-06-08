«Ты позоришь нацию»: американцы назвали политику своего президента «режимом ужаса», в котором приходится выживать

Американский лидер Джо Байден в соцсетях опубликовал статистику своих инвестиций в США. По словам политика, граждане должны гордиться собой и страной, в которой живут.

Один из пользователей в комментариях отметил, что гордость возможна только в случае отставки нынешнего президента, который позорит нацию.

«Вы можете уйти в отставку. Это позволило бы нам восстановить гордость за нашу нацию вместо того, чтобы прославлять семью, вовлеченную в плату за игры, секс, торговлю наркотиками и позволяющую растлить малолетних. Ты позоришь эту нацию», – пишет один из комментаторов.

Некоторые американцы уверены, что Джо Байден – худший президент США, так как людям приходится выживать в «режиме ужаса», а каждое высказывание политика в социальных сетях – дезинформация.

«Кто знал, что в одном твите может быть столько дезинформации и искаженных данных»; «Ежедневные попытки выжить в вашем режиме ужаса не очень хороши для тех, кто может быть правдивым. Худший президент», – высказываются юзеры.

Ранее американцы осудили Байдена после заявления об инвестиционной программе.