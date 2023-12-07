Мира в семье и мужа хорошего: ясновидящая рассказала, о чем просить святую Екатерину 7 декабря

Православная церковь 7 декабря вспоминает святую великомученицу Екатерину Александрийскую, принявшую мученическую смерть на плахе за отказ предать веру в Христа. В народе день называют Катерина Санница.

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала, как правильно провести этот день и что делать категорически запрещено.

По ее словам, святая Екатерина считается покровительницей девочек и женщин.

«Традиционно верующие молятся святой Екатерине о защите от невзгод, о мире в семье, о крепком браке, а девушки просят святую послать им хороших мужей. С 7 декабря открывается волшебная дорога для детей, которые с нетерпением ждут этот день, чтобы покататься на санках», — рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В этот день, продолжила ясновидящая, можно планировать свадьбу, ведь считается, что браки, заключенные после Рождества Христова, будут непременно счастливыми.

«Одиноким девушкам ни в коем случае нельзя ни с кем ссориться в день святой Екатерины, иначе скорого замужества не видать. Также стоит отложить генеральную уборку. Наши предки верили в то, что, подметая пол в этот день, можно «вымести» из дома достаток. Продолжается рождественский пост, поэтому никакого мяса, молока, сладкого и алкоголя», — добавила Мишина.

Очень важно в день святой Екатерины уделить время близким и родным людям, чтобы святая оберегала семью весь год, уверена ясновидящая.

«День святой Екатерины наполнен очень доброй и позитивной энергий. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы помириться с теми, с кем произошел глупый конфликт на пустом месте. Попросите прощения и простите обидчиков сами», — заключила собеседница издания.

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