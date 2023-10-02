Мирная жительница пострадала при украинском обстреле Макеевки

Еще один мирный гражданин пострадал в результате украинских обстрелов российских территорий. Так, 2 октября ВСУ нанесли удар по Макеевке, расположенной в ДНР.

Об этом сообщает официальный канал представительства ДНР в СЦКК в понедельник. Информация об обстреле Червоногвардейсвого района со стороны Украины поступила после 15 часов дня.

В результате удара ранения получила женщина 1960 года рождения, ее состояние не уточняется.