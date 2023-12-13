Мирные жители на машине подорвались на мине в Белгородской области: травмы серьезные

Инцидент с миной произошел в Краснояружском районе, что в Белгородской области. Об этом в своем официальном канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, днем среду, 13 декабря, машина, внутри которой были обычные граждане, ехала в районе хутора Высокий, но наехала на мину. Произошел взрыв, в результате чего серьезные травмы получили трое.

Одному мужчине частично ампутировали ноги, у второго – закрытая черепно-мозговая травма. Третьему пострадавшему повезло чуть больше – его госпитализировали в местную ЦРБ с сотрясением мозга, а первых двух пострадавших бригадами медкатастроф доставили в горбольницу №2 в Белгороде.