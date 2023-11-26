Мирный житель был ранен во время ракетного обстрела Макеевки

Украинцы нанесли удар по Макеевке, что в ДНР. Все произошло в воскресенье, 26 ноября, пишет официальный канал представительства ДНР в СЦКК.

По данным представительства, ранее ВСУ выпустили по Макеевке три ракеты из РСЗО HIMARS, в частности, они упали в Червоногвардейском районе. Позже стало известно, что в результате ЧП ранения получил мужчина 1985 года рождения.

О других пострадавших, а также разрушениях, которые могли быть результатом падения ракет, на данный момент не сообщается.