Мирный житель погиб в результате ракетного обстрела ВСУ Макеевки в ДНР

Украинские боевики в очередной раз обстреляли мирные кварталы Макеевки в Донецкой народной республике.

Как проинформировали в представительстве ДНР в СЦКК (Совместном центре по контролю за военными преступлениями Украины), в результате прилеты был убит один местный житель

«Поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики... населённый пункт Макеевка (Кировский район)... по улице Семашко, 17 погиб мужчина 1954 года рождения», — говорится в сообщении представительства в соцсетях.

Минувшей ночью ВС РФ продолжили наносить удары по Одессе и ее пригородам. Пытаясь сбить ракеты украинская ПВО попала в Спасо-Преображенский собор в Одессе.