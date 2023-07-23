Мирный житель погиб в результате ракетного обстрела ВСУ Макеевки в ДНР
Фото: [© РИА Новости / Константин Михальчевский]
Украинские боевики в очередной раз обстреляли мирные кварталы Макеевки в Донецкой народной республике.
Как проинформировали в представительстве ДНР в СЦКК (Совместном центре по контролю за военными преступлениями Украины), в результате прилеты был убит один местный житель
«Поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики... населённый пункт Макеевка (Кировский район)... по улице Семашко, 17 погиб мужчина 1954 года рождения», — говорится в сообщении представительства в соцсетях.
Минувшей ночью ВС РФ продолжили наносить удары по Одессе и ее пригородам. Пытаясь сбить ракеты украинская ПВО попала в Спасо-Преображенский собор в Одессе.