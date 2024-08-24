Запад, от которого зависит Украина, воспринимает ее народ как «пушечное мясо». Об этом депутат написал в своем телеграм-канале вечером в субботу, 24 августа.

Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) выступил с резким заявлением. Он отметил, что День независимости Украины является фейком, так как на самом деле она полностью зависима от Запада.

Кроме того, Миронов раскритиковал украинскую власть, обвинив ее в идеологии фашистского террора. Он также назвал президента Украины Владимира Зеленского нелегитимным. По мнению Миронова, истинную независимость украинский народ сможет получить только благодаря России.

Ранее депутат поддержал предложение о введении смертной казни в РФ. Вопрос об этом поднимается каждый год. Однако его можно бы было решить на общенациональном референдуме.