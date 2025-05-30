В России хотят увеличить маткапитал при рождении третьего ребенка

В России могут увеличить маткапитал при рождении третьего и последующего ребенка. С данной инициативой выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» депутат Госдумы Сергей Миронов.

Соавтором проекта выступил вице-спикер Госдумы Александр Бабаков.

Соответствующее обращение направлено премьер-министру Михаилу Мишустину. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что размер выплаты должен быть не ниже установленного для второго ребенка, с ежегодной индексацией в соответствии с действующим законодательством.

Расширение программы маткапитала необходимо для поощрения многодетности, отметили авторы инициативы.

Ранее сообщалось о том, что, несмотря на увеличение до 900 тыс. руб., маткапитал перестал стимулировать деторождение.