Миронов предложил повысить со следующего года бюджетные расходы на лечение онкобольных

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой о повышении бюджетных расходов на лечение онкобольных. Об этом сообщил ТАСС.

Политик дал интервью изданию и сообщил, что возглавляемая им партия станет настаивать на существенном повышении расходов на лечение онкобольных пациентов в проекте бюджета 2026 года.

«Перекладывать расходы на лечение на тяжелобольных граждан — негуманно и недопустимо. Консолидированный бюджет на оказание онкологической помощи в России должен быть увеличен не менее чем на 13% в год», — указал он.

Миронов привел статистику, согласно которой расходы онкологических больных на приобретение медицинских препаратов всего за год выросли более чем вдвое, с 4 млрд до 9 млрд руб. Он добавил, что расходы на здравоохранение в России должны быть в целом повышены и доведены до 7% от размера ВВП.

Ранее кардиолог Рохас предупредил, что регулярное употребление рафинированной муки и сахара может вызывать рак. По утверждению медика, и сахар, и рафинированная мука встречаются в основном в ультраобработанных продуктах. Все они становятся причиной резкого скачка глюкозы в крови. Поджелудочная железа отвечает на это выработкой инсулина. Если такое наблюдается постоянно, то это быстро изнашивает метаболическую систему.