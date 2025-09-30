Миронов предложил ввести пониженные ставки по ипотеке для многодетных семей

Депутаты Госдумы предложили сохранить льготную ставку по семейной ипотеке на уровне 6% для семей с одним ребенком и ввести пониженные ставки для многодетных семей. Соответствующее обращение направлено министру финансов Антону Силуанову, документ имеется в распоряжении РИА Новости .

Авторами инициативы выступили лидер партии Сергей Миронов и председатель думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. В обращении содержится просьба рассмотреть возможность корректировки обсуждаемых изменений и сохранения действующей ставки для семей с одним ребенком.

Сергей Миронов в комментарии РИА Новости сообщил, что поступают обращения граждан, которые отмечают важность действующей ставки 6% для улучшения жилищных условий. Политик подчеркнул, что программа льготной ипотеки является важнейшим инструментом государственной демографической и жилищной политики.

По словам Миронова, обсуждаемое повышение ставки до 12% для семей с одним ребенком ставит под угрозу достижение целей национальных проектов «Демография» и «Жилье и городская среда». Для большинства молодых семей двухкратное повышение ставки может закрыть доступ к ипотечным программам.

Предлагается установить дифференцированные ставки: 4% для семей с двумя детьми, 2% — с тремя, 1% — с четырьмя и более детьми. Такой подход, по мнению парламентариев, сохранит доступность жилья и создаст дополнительный стимул для рождения последующих детей. Депутат Миронов также отметил, что все меры государственной поддержки, включая материнский капитал и налоговые льготы, выстраиваются по принципу помощи семьям уже с момента рождения первого ребенка.

