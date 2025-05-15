Миронов призвал прокуратуру вмешаться в проблему с переработками учителей

Он призвал вмешаться в ситуацию представителей прокуратуры.

Ранее Министерство просвещения установило нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы. А 22 апреля глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что нагрузка на педагога не должна превышать 1,4 ставки.

Но, считает Миронов, данная норма не облегчит положение учителей, так как, по данным профсоюза, 5-6 уроков в день проводят только учителя из восьми российских регионов, в остальных же нагрузка намного выше. Это связано с дефицитом кадров и низкими зарплатами, из-за которых учителя вынуждены брать большую нагрузку.

Ранее сообщалось о том, что РЭО анонсировал запуск серии онлайн-семинаров для школьников и педагогов.