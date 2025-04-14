Наибольшее число детей мигрантов в РФ проживают в Москве и Подмосковье

Наибольшее количество детей-мигрантов в России сосредоточено в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Свердловской области. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на полученные от пресс-службы Министерства просвещения Российской Федерации данные.

Так, наибольшее количество детей-мигрантов — 44 422 человека — проживает в Московской области. На втором и третьем местах в рейтинге находятся Москва и Санкт-Петербург, где проживают 25 963 и 19 622 таких ребенка соответственно. Далее следует Свердловская область, в которой насчитывается 9600 детей-мигрантов.

В ведомстве дали комментарий относительно вступления в силу закона, который не позволяет принимать в образовательные учреждения детей мигрантов, не владеющих русским языком. Этот закон вступил в силу с 1 апреля.

В сообщении говорится о том, что в настоящее время в субъектах Российской Федерации проводятся мероприятия по созданию условий для обучения детей-мигрантов государственному языку. При этом органы власти опираются на опыт успешных практик, которые были реализованы в городах и регионах с наибольшим количеством таких детей.

В соответствии с новым законодательством, дети мигрантов, поступающие в школы, должны пройти экзамен на знание русского языка. Для этого в Москве было создано шесть специальных центров, где будущие ученики могут пройти тестирование. В Санкт-Петербурге и Московской области таких центров по 18, а в Свердловской области — 45.

Ранее губернатор Воробьев рассказал об условиях, на которых дети мигрантов смогут учиться в школах Подмосковья.