Киевский режим систематически ведет шантаж работников Запорожской АЭС, склоняя их к совершению терактов, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника.

Как отметил собеседник журналистов в беседе, украинские власти угрожают сотрудникам ЗАЭС, в случае если те откажутся сотрудничать с ними, убийством их родных и близких.

«Они вычисляют таких людей для того, чтобы оказывать давление или провоцировать на то, чтобы они совершили террористический акт, передали какую-то информацию в интересах Украины, которая совершенно не брезгует в том, чтобы прийти в семью и сказать, что ваш муж, брат, сват работает, например, на Запорожской АЭС», — сказал дипломат.

Мирошник также сообщил, чтобы украинские шантажисты потеряли к ним интерес, решились на увольнение с ЗАЭС по соб.ственному желанию или просто меняли сферу деятельности. Все только для того, чтобы «лишить» киевский режим возможности заставить их совершить злодеяние.

Ранее мы писали, что Украина намерена нанести удары по Запорожской и Курской АЭС «грязной бомбой».