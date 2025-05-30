Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил в интервью RT, что Германия и другие страны ЕС сознательно затягивают конфликт на Украине, чтобы избежать вопросов от собственного населения о социально-экономических проблемах.

Мирошник считает, что немецкие власти делают все, чтобы конфликт на Украине продолжался. По его словам, лидеры европейских стран используют обострение как инструмент отвлечения внимания от внутренних трудностей, таких как рост цен, сокращение социальных программ и экономическая нестабильность.

«По сути дела, действия Германии показывают, что мира они не ищут. Они всячески стремятся на территории Украины всеми доступными способами продолжать конфликт, продолжать кровопролитие», — заявил Мирошник.

Мирошник также неоднократно заявлял, что Запад использует Украину в качестве поля боя против России.

Ранее сообщалось, что немецкого канцлера Мерца заподозрили в желании взять реванш за прошлые поражения Германии.