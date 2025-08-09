Некоторые гражданские лица, оказавшиеся в зоне боевых действий в Часовом Яре, были вынуждены работать на ВСУ, фактически становясь заложниками, поведал в беседе с РИА Новости Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям действующих украинских властей.

Как отметил собеседник агентства, в настоящее время поступают неоднократные сообщения от людей, покинувших зону боевых действий, о том, что граждан удерживают в районах, где присутствуют представители украинских вооружённых формирований. Их заставляют выполнять различные задачи для обеспечения нужд военных.

«Их отправляли за водой под обстрелами, потому что, скажем так, эти люди для них являются живым щитом. И в данном случае они, ну, это определенной степени рабство», — рассказал Мирошник.

Он обратил внимание на то, что подобная ситуация наблюдалась не только в Часовом Яре, но и в других городах, где проходили уличные сражения.

«Они просто используют их, рискуя их жизнью, для обеспечения водой, продуктами питания, возможно, подвоза боекомплекта или разгрузки боекомплекта. То есть это принуждение и реальная эксплуатация этих людей в своих интересах, рискуя их же жизнью», — добавил Мирошник.

