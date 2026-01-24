Мировой рекорд в Омске: силач Мусаев попытается за 5 минут под водой согнуть три арматуры

В Омске 30 января состоится уникальное событие в мире силового экстрима, сообщило REGIONS со ссылкой на пресс-службу Федерации силового экстрима России (ФСЭ).

Известный силач Полад Мусаев попытается установить мировой рекорд по сгибанию стальных арматур в условиях, которые его наставник, Сергей «Русский Халк» Агаджанян, называет практически невыполнимыми.

Попытка, запланированная на 15:00. Она будет посвящена Году единства народов России. Задача, стоящая перед атлетом, — в течение пяти минут под водой согнуть три стальных арматуры подряд. Каждый прут имеет диаметр 20 мм и длину 1200 мм. Спортсмену разрешено выныривать на поверхность только для того, чтобы сделать вдох и восстановить силы, после чего он должен снова погрузиться для продолжения испытания.

Наставником и постановщиком этого экстремального рекорда выступит легенда российского стронгмена Агаджанян. Официально фиксировать достижение будет президент Международного союза стронгмена-силового экстрима Василий Грищенко.

Мероприятие, которое пройдет при поддержке Министерства спорта Омской области, обещает быть зрелищным и подходит для просмотра зрителями всех возрастов.

Ранее сообщалось, что семейная пара из Москвы отправилась пешком во Владивосток.