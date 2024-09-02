Mirror: черный чай оказался лучшим напитком от вздутия живота

Британский врач-диетолог Памела Мейсон рассказала The Mirror про лучшие напитки, которые помогают от дискомфорта и вздутия в животе. В лидеры списка она поставила черный чай без добавок.

По словам врача, успокоить разбуянившийся ЖКТ помогут флавоноиды. Они содержатся в ряде напитков, таких как апельсиновый сок, красное вино, облепиховый морс и темный горячий шоколад. Но есть и более доступные варианты, которые найдутся в каждой семье. Это зеленый и черный чаи. Последний в борьбе с дискомфортом подходит, по словам врача, лучше всего.

Памела Мейсон отметила, что особенно черный чай помогает от вздутия при резком росте гормона стресса. В этом случае крепкий чай нужно пить медленно. Для вкуса можно добавить немного молока, однако надежнее выбрать классический вариант.

Сами флавоноиды улучшают микрофлору кишечника, воздействуя на бактерий, из-за которых обычно и происходит вздутие при высоком уровне кортизола. Если не нравится черный чай, подойдут также настои из трав и другие напитки с добавлением имбиря. Диетолог подчеркнула, что ее совет особенно поможет женщинам, которые испытывают вздутие, боли и другие симптомы при менструации.

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