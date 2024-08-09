В МЧС рассказали, сколько денег получат семьи погибших и пострадавших в Курской области

Так, выплаты семьям погибших составят 1,5 миллиона рублей. Пострадавшие граждане также смогут получить компенсации в размере до 600 тысяч рублей. Кроме того, в Курской области был введен режим федерального чрезвычайного положения.

Его вводят во время серьезных аварий или катастроф, при стихийных бедствиях, которые приведут или привели к человеческим жертвам, а также могут нанести ущерб окружающей среде и условиям жизни людей.

Ранее Путин объявил о выплатах жителям Курской области, покинувшим дома из-за атак ВСУ, в размере 10 тысяч рублей. Средства на эти цели будут выделены из бюджета.