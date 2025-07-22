Мишустин обсудит развитие экспорта зерна в Забайкалье

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает рабочую поездку по дальневосточным регионам. Во вторник он прибудет в Забайкальский край, где запланировал совещание, посвященное развитию экспорта зерна, сообщает РИА Новости .

Накануне глава правительства работал в Амурской области. В ходе визита Мишустин осмотрел строящийся терминал международного аэропорта в Благовещенске. Премьер также посетил автомобильный пункт пропуска «Кани-Курган» — один из ключевых погранпереходов на границе России и Китая. Кроме того, он ознакомился с работой крупнейшего на Дальнем Востоке логистического хаба «Каникурган».

В столице Приамурья Мишустин посетил строящийся Дом российско-китайской дружбы и провёл встречу с губернатором Амурской области Василием Орловым.

В Чите у премьера запланированы несколько важных мероприятий. Помимо совещания по экспорту зерна, он посетит Забайкальский краевой перинатальный центр и проведёт беседу с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым.

В поездке Мишустина сопровождают ключевые министры: глава Минсельхоза Оксана Лут, министр транспорта Андрей Никитин и руководитель Минвостокразвития Алексей Чекунков.

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