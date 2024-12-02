Мишустин одобрил соглашение о военном сотрудничестве с Никарагуа

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал документ, согласно которому Россия устанавливает военное сотрудничество с Никарагуа. Об этом стало известно после публикации на официальном сайте размещения правовых актов.

Минобороны РФ поручили подписать документ о достижении договоренности с Никарагуа. Как отмечается на официальном сайте правовой информации, соглашение было одобрено совместно с компетентными ведомствами: МИД РФ, Генпрокуратурой, СК и никарагуанской стороной.

Мишустин одобрил новую договоренность и поручил подписать документ после окончания переговоров с Никарагуа.

Ранее сообщалось, что США, Япония и Южная Корея планируют ответить Северной Корее и России за сотрудничество и «отправку войск».