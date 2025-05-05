Мишустин почтил память погибших при теракте в бесланской школе № 1

Нападение на бесланскую школу № 1 произошло в 2004 году. В ходе него террористы захватили в плен большое количество учителей и школьников, после чего удерживали их на протяжении трех суток. Многие из них погибли в ходе штурма, среди погибших также числятся сотрудники силовых ведомств. Всего на мемориальном комплексе «Город ангелов» похоронено 266 человек, которые пали в ходе этого террористического акта.

Мемориал посетил глава российского Кабинета министров Михаил Мишустин. Он почтил память всех, кто стал жертвами этого преступления. Вместе с ним комплекс посетили Сергей Меняйло, руководитель Северной Осетии, и Юрий Чайка, полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

Ранее сообщалось, что Мишустин дал старт строительству моста между Россией и КНДР. Переправа через реку Туманную появится в Приморском крае. Общая длина моста составит около 850 м, из которых 300 м будут построены российской стороной. Помимо этого, с российской стороны планируется возведение подъездных путей протяженностью 2,4 км.