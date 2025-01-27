Правительство РФ поддержало закон о непринятии в гражданство из-за отказа от присяги

Кабинет министров России поддержал законопроект, по которому всем тем иностранцам, которые не готовы дать присягу, не дается гражданство. Об этом сообщил ТАСС.

В данный момент существует закон, по которому все вступающие в гражданство РФ иностранцы обязаны приносить присягу, кроме несовершеннолетних и недееспособных. Гражданство считается принятым в тот момент, когда человек приносит присягу РФ. Оно вступает в законную силу со дня принесения человеком присяги, но считается недействительным, если та не принесена в течение одного года. Теперь закон решили изменить.

По новому законопроекту возраст принятия присяги снижается с 18 до 14 лет. Присягу необходимо давать сразу, и если человек отказывается ее принять, то это становится причиной отказа в выдаче гражданства. Правительство России уже рассмотрело данный документ.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — указали в Кабинете министров.

Ранее сообщалось, что правительство запретило звонки с использованием IP-телефонии. Теперь запрещено выходить через интернет на связь с человеком, который имеет стационарную или мобильную телефонную связь. Это сделано для борьбы с мошенниками, которые таким способом подменяют свои номера.