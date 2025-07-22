Мишустин прибыл в Читу в рамках деловой поездки на Дальний Восток

Глава российского кабинета министров Михаил Мишустин прибыл в Читу в рамках ежегодной деловой поездки. Об этом сообщило РИА Новости.

Мишустин каждый год проводит рабочую поездку по дальневосточным регионам. В этот раз премьер приехал в Читу, чтобы провести совещание, которое посвятят развитию экспорта зерна. Помимо этого ему предстоит встреча с главой Забайкалья Александром Осиповым, а также посещение краевого перинатального центра.

Кроме Мишустина, в Читу прилетели и другие члены правительства: руководитель Министерства сельского хозяйства Оксана Лут, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, а также министр транспорта Андрей Никитин.

Ранее уже сообщалось об этой рабочей поездке Мишустина. До Читы он побывал в Амурской области. Премьер осмотрел строящийся терминал международного аэропорта в Благовещенске. Премьер также посетил автомобильный пункт пропуска «Кани-Курган» — один из ключевых погранпереходов на границе России и Китая. Кроме того, он ознакомился с работой крупнейшего на Дальнем Востоке логистического хаба «Каникурган».