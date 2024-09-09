Мишустин прибыл в Узбекистан с двухдневным визитом

Премьер-министр Российской Федерации прибыл с официальным визитом в Ташкент. Здесь пройдет заседание совместной комиссии с участием Михаила Мишустина и его коллегой Абдуллой Ариповым. Также премьер проведет встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Визит продлится два дня — с 9 по 10 сентября. В рамках него Мишустин и Арипов посетят мемориальный комплекс Парк Победы и возложат цветы. Кроме того, они вместе ознакомятся с работой производственной компании TEXNOPARK, сообщило РИА Новости.

На заседании совместной комиссии обе стороны обсудят ход реализации договоренностей по углублению двустороннего сотрудничества. Без внимания не останутся вопросы, касающиеся продвижения крупных проектов в различных сферах. По итогам встречи они примут ряд межведомственных и межправительственных документов.

Во вторник, 10 сентября, запланирована встреча российского премьера с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Вероятно, стороны обсудят актуальные вопросы взаимодействия и дальнейшие шаги по расширению партнерства.

Ранее сообщалось о том, что глава МИД КНР посетит Россию 11-12 сентября по приглашению Шойгу для участия в заседании высокопоставленных представителей стран БРИКС.