Мишустин: сельское хозяйство в РФ показало рекордный урожай

Премьер-министр РФ заявил о рекордных показателях урожая в российском сельском хозяйстве. По его словам, планы по производству важнейших продуктовых категорий были успешно выполнены. Об этом сообщило РИА Новости, цитируя Михаила Мишустина.

Президент РФ Владимир Путин ранее отметил, что Россия добилась значительных результатов в области сельского хозяйства. Его слова прозвучали на полях Восточного экономического форума. Михаил Мишустин в свою очередь подчеркнул, что «эта отрасль практически показала рекордные урожаи».

В частности, речь идет о мясе, рыбе, сахаре, зерне и растительном масле. В 2024 году показатели по этим продуктам успешно выполнены. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал на встрече с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым.

Ранее в Подмосковье, по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, собрали 15 тыс. тонн свеклы. Также в регионе удалось собрать около 16 тыс. тонн капусты. Преимущественно работы на полях выполняются вручную. Завершить их планируется до наступления холодов.