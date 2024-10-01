Мишустин: «Вячеслав Добрынин оставил уникальное творческое наследие»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования семье народного артиста России Вячеслава Добрынина, ушедшего из жизни во вторник на 79-м году жизни.

Он отметил, что смерть певца и композитора стала невосполнимой потерей для русской культуры. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Правительства РФ.

«Долгие годы Вячеслав Григорьевич радовал своих поклонников музыкальными произведениями, многие из которых стали легендарными хитами, классикой отечественной эстрады», - говорится в телеграмме.

Мелодичные и лиричные песни Вячеслава Добрынина затрагивали важные темы, которые были близки и понятны каждому человеку, его произведения находили отклик в сердцах слушателей и завоевали огромную популярность, отметил премьер-министр.

Ранее сообщалось о том, что Вячеслав Добрынин перед смертью месяц был прикован к больничной койке.