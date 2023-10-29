Миссия выполнена: ясновидящая объяснила, что означает потеря нательного креста

Для многих людей нательный крестик — это не только символ веры, но и личный оберег. Потерять его считается настоящей трагедией, поэтому у некоторых людей появилась привычка постоянно проверять, на месте ли он. А если крест сломался или почернел, то люди начинают готовиться к черной полосе в жизни.

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала, так уж ли страшно потерять или сломать свой нательный крест.

По ее словам, потеря креста может указывать человеку, что пора обратить внимание на духовную жизнь, а не концентрироваться только на материальном.

«В разных культурах и религиозных традициях разрыв цепочки с крестом или его поломка могут восприниматься как несчастливый знак, указывающий на предстоящие трудности. Однако стоит помнить, что приметы не всегда сбываются, и многое зависит от самого человека», — заявила Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Есть и положительная сторона в таком досадном недоразумении, уверена ясновидящая. На Руси верили, что теряется или ломается крест просто потому, что он утратил свои защитные свойства, потому что выполнил свою миссию — защищать и оберегать владельца. Поэтому надо просто пойти и купить новый.

«Крест в христианской традиции символизирует человеческую стойкость и смирение, человек должен достойно «нести свой крест». Потеря креста может свидетельствовать о том, что человек искупил свои грехи, исправил ошибки», — добавила Мишина.

Потеря креста может также говорить о том, что человека отошел от Бога, что вера его ослабла. В таком случае это может стать предостережением и намеком на то, что пора задуматься о своей духовной жизни. Такие события никогда не происходят просто так и всегда означают какую-то веху в жизни человека, заключила ясновидящая.

Ранее ясновидящая Мишина предсказала скорую отставку Зеленского.