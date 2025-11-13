Мистика в Наро-Фоминске: зловещий фонтан появился в подмосковном городе к ужасу жителей

В подмосковном Селятине Наро-Фоминского округа местный фонтан неожиданно стал звездой социальных сетей и предметом жарких обсуждений после плановой консервации на зиму. Как передает REGIONS , закрытый специальным защитным материалом объект в вечерних сумерках приобрел загадочный вид, напоминающий парящее привидение, что вызвало волну публикаций в местных сообществах.

Жители признаются, что в темноте фонтан выглядит максимально зловеще, словно им довелось повстречаться с крупным призраком. Однако, к счастью, или сожалению горожан, никакой мистики в объекте нет.

«Это стандартная процедура по консервации фонтана на зиму. Мы ежегодно укрываем фонтаны специальными материалами, чтобы защитить их от морозов. Но такой реакции жителей раньше не было», — прокомментировали в администрации.

Многие селятинцы, впрочем, теперь специально приходят к фонтану в сумерках, чтобы сделать оригинальные фотографии, превратив утилитарную процедуру в своеобразный арт-объект.

