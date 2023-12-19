Мистика в смерти Красилова: за два дня до трагедии «Пухляш» получил гроб

Звезда ТНТ и клипа Uno принял необычный и пугающий подарок, который побоялась брать в руки Алена Кравец.

Модель видела Красилова одной из последних. По ее словам, танцор был приглашен на премьеру фильма «Новогодний ол инклюзив», где весело проводил время. Вот только она обратила внимание на мистическое совпадение: мероприятие было за два дня до смерти звезды, и как раз тогда он принял странный подарок. Презенты вручали всем VIP-гостям от неких эзотериков, но Кравец призналась, что ей было страшно принимать коробку черного цвета. Еще более пугающим оказалось содержание, пишет издание «Утро.ру».

«Это была черная коробка, которую я интуитивно открывать не стала, своим шестым чувством ощущая, что там может быть что-то опасное, и подала ее своей помощнице. А та посмотрела и оказалось, что внутри лежала шкатулка в виде... открытого гроба, наполненного благовониями», — рассказала журналистам модель.

Тогда Кравец усомнилась в подарке и никак не связала это с Красиловым, однако теперь в ее голове сложился пазл. Девушка пришла к выводу, что беду на артиста «накликали».

Напомним, «Пухляш» скончался в возрасте 29 лет, предположительно от проблем с сердцем.

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