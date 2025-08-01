Мистика в стиле Кинга: загадочные явления стали происходить на трассе М-12

Участок федеральной трассы М-12 «Восток» между 243-м и 251-м километрами в урочище Вдовья топь стал местом, где техника ведет себя странно, а автомобили якобы исчезают без следа. Об этом пишет properm.ru со ссылкой на рассказы водителей.

По словам одного из рассказчиков, бывшего оператора Центрального управляющего пункта трассы, на дороге стало происходить много мистических случаев. Например, с ним была история, которую он до сих пор не может объяснить логически. По его словам, его камеры фиксировали «Газель», но через 15 минут машина так и не появилась на следующем участке дороги.

«Я прокрутил записи со всех камер съездов и разворотов на этом отрезке. Пусто. Проверил датчики движения, они показывали, что на 243-м в 02:14 в восточном направлении проследовал автомобиль, а после его не было. Нигде. Фургон просто вошел в эти восемь километров асфальта и испарился», — пишет очевидец аномальной зоны.

Кроме того, водители указали, что на этом участке дороги всегда барахлит техника. Само место в округе также считают не самым благоприятным: частенько там пропадают грибники.

Скептикам автор поста ответил, что изучил архивные документы и выяснил, что еще советские инженеры рекомендовали сделать обход этой «зоны геопатогенной нестабильности». Но дорогу все-таки заложили напрямую, так как это было экономически выгоднее.

Впрочем, многие все равно остались при мнении, что подобные истории — небылицы в стиле Стивена Кинга.

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