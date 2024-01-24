Митя Фомин извинился за резкую критику стилиста Рогова

Бывший фронтмен музыкальной поп-группы Hi-Fi Митя Фомин признался, как ему надоел Александр Рогов и его разборы стильных образов. Позже артист облачился в водолазку и выступил с другим заявлением, пишет портал «Дни.ру» .

Александр Рогов любит делать колкие высказывания обо всем, что касается моды и красоты. Однако это качество по достоинству не оценил Митя Фомин, который припомнил звезде 2023 год. Тогда гуру моды составил рейтинг из звезд «без вкуса». По словам артиста, ему надоели нападки Рогова, который и сам выглядит «отвратительно».

«Я не смотрел тот эпизод, который себе позволил. Мне даже стыдно, честно говоря. Я не читал и не хочу читать, что говорит Саша. Но в любом случае хотел бы извиниться», — отметил позже Фомин.

Певец даже признал, что стилист все равно является знаковой фигурой для шоу-бизнеса, помогая артистам стать лучше. Пускай модный критик и применяет свои методы, артист постарается не воспринимать их больше так близко к сердцу.

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