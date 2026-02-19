Митрополит Георгий назвал неожиданную причину убыли населения и разводов

Нижегородская область потеряла 750 тысяч жителей с 1990 года. Такую неутешительную статистику привел митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий на встрече с журналистами 19 февраля, передает ИА «Время Н» . Владыка не просто констатировал цифры, но и предложил свое видение причин демографической катастрофы.

По словам митрополита, за годы реформ общество утратило ориентиры. Он отметил, что городе и стране идет большая застройка, но семьи при этом часто рушатся. Главную проблему глава митрополии видит в смещении ценностей: главным в жизни мужчины и женщины становятся заработок и профессиональная самореализация, а не семья.

Подобное положение дел владыка назвал мощным цивилизационным сбоем. При этом он подчеркнул, что материальными мерами ситуацию не исправить.

«Одними указами и деньгами эту проблему не решить. Это проблема нравственная, мировоззренческая. Мы воспитали эгоизм в себе», — считает он.

Заявление церковного иерарха вновь актуализирует дискуссию о глубинных причинах демографического кризиса, который переживает не только Нижегородская область, но и многие другие регионы страны. По мнению владыки, без изменения нравственных установок и преодоления «эгоизма» никакие экономические успехи не смогут обратить вспять тенденцию к вымиранию.

