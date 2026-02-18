Митрополит Меркурий назвал интернет-зависимость грехом современности

Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, глава Донской митрополии, поделился размышлениями о покаянии, современных грехах и изменениях, которые произошли за 35 лет его служения. В эфире телеканала «Дон 24» владыка призвал грешников осознать свою жизнь и искренне покаяться, вспомнив слова священника Иоанна Кронштадтского.

Митрополит отметил, что за три с лишним десятилетия он стал свидетелем многих исповедей. Искренних, сильных покаяний, по его словам, было немного. Но именно они запоминаются навсегда.

«Я видел, как из человека выходила грязь и входила благодать Божия», — рассказал Меркурий.

Заметил владыка и перемены в грехах: появились новые зависимости, например, от интернета. А некоторые старые грехи, наоборот, исчезли. В частности, митрополит упомянул грех просмотра телевизора — видимо, современные реалии вытеснили и эту форму времяпрепровождения.

Главный критерий греховности, по мнению владыки, — вред, который привычка наносит здоровью, как физическому, так и духовному.

Интересно, что молодые прихожане, по наблюдениям митрополита, исповедуются более осознанно. Они глубже подходят к анализу своей жизни, чем старшее поколение. А на вопрос, есть ли грехи, которые он не смог бы отпустить, владыка ответил отрицательно. Для церкви нет непрощаемых грехов — есть только нераскаянные грешники.

