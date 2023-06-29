Мизогиния и сексизм: разбираемся, какой музыкальный жанр чаще всего провоцирует склонность к насилию

Наши музыкальные вкусы формируются в том числе благодаря особенностям нашего темперамента и характера. Считается, что поп-музыку и кантри любят общительные, но несколько консервативные люди. Классику и джаз — те, кто склонен к рефлексии.

Более того, считается, что благодаря музыкальным предпочтениям можно даже выяснить, насколько человек агрессивен и опасен. Например, многие обходят стороной любителей тяжелого рока. Несмотря на песни, где часто поется о смерти и жестокости, ученые отрицают склонность рокеров к насилию.

«Например, этой теме посещена работа австралийских психологов из Университета Маккуори. В ходе эксперимента, когда участники прослушивали музыку разных жанров, отмечалась их реакция на визуальные образы», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог Екатерина Горькова.

По словам эксперта, тяжелая музыка никак не сказывается на восприятии реальности и не вызывает приступов агрессии. Более того, согласно исследованиям любители рока даже более эмоционально стабильны.

«К более неоднозначному жанру музыки я бы отнесла рэп. Его агрессивные тексты подкупают своей искренностью и правдивостью, но в тоже время многие из них транслируют неуважительное и жестокое отношение к женщинам», - акцентирует эксперта.

Горькова отмечает, что согласно многочисленным исследованиям сексизм и мизогиния в текстах рэп-исполнителей часто провоцирует агрессивное сексуальное поведение у мужчин. Кроме того, поклонники рэпа чаще подвержены гендерным стереотипам.

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