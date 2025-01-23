Мизулина осудила Трампа за слова о роли России во Второй мировой войне

Заявление президента США о том, что Россия якобы помогала американцам в победе во Второй мировой войне, является насмешкой и оскорблением «памяти наших предков». С таким мнением выступила Екатерина Мизулина, руководитель Лиги безопасного интернета, обращаясь к молодому составу 36-го фестиваля КВН в Сочи, сообщил портал «Царьград».

Мизулина отметила, что была удивлена высказываниями Дональда Трампа о роли России, и выразила надежду, что восторги большинства о нем после этого комментария изменились.

Екатерина Мизулина дополнительно подчеркнула, что считает слова Трампа оскорбительными для памяти русских солдат, отметив, что ее дед защищал родину во время Сталинградской битвы, а не помогал США.

Президент Дональд Трамп в посте в социальной сети Truth Social заявил: «Никогда не забывайте, что Россия способствовала нашей победе во Второй мировой войне, понеся потери почти в 60 млн жизней».

По данным Минобороны России, во время Великой Отечественной войны Советский Союз утратил 27 млн человек, включая как военнослужащих, так и гражданских лиц.