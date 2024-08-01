Мизулина сообщила о подаче иска в суд после интервью Лебедева Дудю*

В четверг, 1 августа, вышло интервью блогера Артемия Лебедева другому блогеру-иноагенту Юрию Дудю*, где была раскритикована деятельность ЛБИ. Екатерина Мизулина в своем официальном канале сообщила, что будет подавать в суд.

ЛБИ – Лига безопасного интернета. Деятельность этой организации подверглась критике со стороны блогера Лебедева, который заявил, что деятельность ЛБИ является инфотерроризмом, людям не помогает, а только их отпугивает.

В итоге Мизулина сообщила о том, что подает иск в суд о защите чести и достоинства, а также собирается потребовать возмещение материального вреда — речь идет о 10 миллионах рублей, которые направят на помощь семьям участников спецоперации.

Напомним, ранее в интернете появились фотографии с помилованными Гершковичем, Уиланом и другими. Подробности — в материале.



*внесен Минюстом РФ в список иноагентов.