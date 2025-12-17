Мизулина предупредила об опасности детских игр с петардами перед Новым годом

Глава Лиги Безопасного Интернета Екатерина Мизулина предупредила об опасности пиротехники в преддверии Нового года. В своем Telegram-канале она привела в пример свежий случай из Химок и рассказала о травмах, которые могут получить дети, а также о юридической ответственности их родителей.

В предпраздничные дни Мизулина констатирует рост числа опасных детских шалостей с пиротехникой, которые чаще всего происходят на территории или рядом со школами. Она привела конкретный пример: «Какой-то "умник" взорвал петарду в туалете. К счастью, никому ничего не оторвало».

Эксперт подчеркнула, что использование петард может привести к тяжелейшим последствиям: от ожогов и повреждения слуха до потери пальцев или конечностей. Особенно опасно использование пиротехники в помещениях, что категорически запрещено.

Кроме того, за взрывы петард в общественных местах предусмотрена административная и даже уголовная ответственность. Если в результате такой «игры» будет повреждено имущество или причинен вред здоровью другим людям, материальную ответственность понесут родители юного нарушителя.

Мизулина также поделилась личной историей из школьных лет, впечатляюще иллюстрирующей риски: «Компания девятиклассников решила устроить салют у школы... В итоге один из залпов попал девочке в шею и повредил ей артерию... Кровь лилась без остановки. Слава богу, ее спасли».

По ее словам, пострадавшая девочка оказалась сестрой того самого парня, который придумал эту опасную идею, что стало для него суровым уроком на всю жизнь. Глава Лиги безопасного интернета считает, что эту тему необходимо активно поднимать с детьми на уроках ОБЖ или в рамках проекта «Разговоры о важном».

Ранее сообщалось, что полиция ищет мужчину, бросившего зажженные петарды в урну на бульваре Мытищах.