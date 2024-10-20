Мизулина привлечет внимание СК к массовой драке подростков из-за девушки в Омске

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина обратилась к главному аппарату СК России с просьбой разобраться в истории с жестоким избиением подростка толпой.

Как указала Мизулина, ряд каналов распространил информацию о массовой драке в Омске. По их данным, акт жестокости совершали подростки. Целая толпа начала бить одного из парней якобы из-за девушки.

«Как всегда, выходные не проходят без появления новых видео с драками подростков. <...> Направили обращение в Следственный комитет», — сообщила Мизулина в своем Telegram-канале.

Записи инцидента появились в ряде местных каналов и СМИ 20 октября. «Инцидент Омск» публиковал информацию, что массовая драка случилась около ТЦ «Мега». УМВД России по Омской области только начали проверку информации о произошедшем.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Дубне задержали подростков, избивших мужчину.