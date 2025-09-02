Православные активисты набросились на Егора Крида за «извращенные шоу» для детей

Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов от православной партии вместе с единомышленниками призвал Егора Крида пересмотреть содержание своих выступлений. О шоу молодежной звезды политик высказался в беседе с «Газетой.Ru».

Поводом для возмущения стало шоу в «Лужниках», которое посетили 80 тысяч человек, включая несовершеннолетних. По мнению парламентария, «разврат и откровенные сцены, граничащие с порнографией», недопустимы для мероприятий с возрастным ограничением 12+.

Иванов подчеркнул, что артист, являясь кумиром миллионов молодых людей, несет особую ответственность за содержание своих выступлений. Депутат выступил за ужесточение законодательного контроля за концертной деятельностью и призвал организаторов мероприятий строже соблюдать возрастные ограничения.

Критику поддержала и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, охарактеризовавшая выступление как «голую вечеринку» из-за «развратных действий» на сцене. Она пообещала направить заявления в правоохранительные органы для проверки соответствия шоу заявленным возрастным ограничениям.

Ранее сообщалось, что Егор Крид на концерте 12+ страстно поцеловал участницу шоу на глазах 60 тыс. зрителей.