Мизулина возмутилась новым трендом тиктокеров в метро Петербурга

В Санкт-Петербурге подростки стали прыгать толпой через турникеты в метро, снимая процесс на видео. Об этом рассказала глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина, передает интернет-издание «Ямал-Медиа».

По словам Мизулиной, толпы подростков собираются в метро и снимают, как резво перепрыгивают через турникеты. Затем эти ролики публикуют в соцсетях, собирая реакции. Тиктокеры объясняют, что таким образом ведут «борьбу с капитализмом».

При этом, как подчеркнула глава ЛБИ, персонал метрополитена не пресекает такие действия. Ситуация возмутила Мизулину, которая считает, что над поведением хулиганов нужно проводить работу.

Ранее сообщалось, что блогер и дизайнер Лебедев высказался о конфликте Даванкова и Мизулиной.