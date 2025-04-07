Мизулина захотела инициировать проверку Генпрокуратурой военного билета блогера Литвина

Руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина от имени данного объединения направит в Генпрокуратуру просьбу провести проверку информацию о том, что блогер Михаил Литвин приобрел венный билет. Об этом глава Лиги сообщила в своем телеграм-канале.

До этого Музилина опубликовала часть интервью, в котором блогер признается в покупке документа. По словам руководителя Лиги безопасного интернета, ранее с просьбой проверить слова Литвина к сотрудникам правоохранительных органов обращались участники специальной военной операции.

«Недавно СМИ публиковали информацию о том, что якобы прокуратура проводит проверку. Однако до сих пор обществу ничего неизвестно о ее результатах. Надеюсь, что Генеральная прокуратура Россия обратит внимание на обращение наших бойцов… Направим соответствующее обращение в Генпрокуратура, — написала Мизулина в своем телеграм-канале.

Ранее стало известно о том, что глава Лиги безопасного интернета подала иски в отношении Артемия Лебедева и Юрия Дудя*, которые имеют отношение к ранее вышедшему интервью. В частности, по словам Мизулиной, участники разговора ущемили ее права, а также распространили сведения, нанесшие ущерб деятельности Лиги.

* Министерство юстиции РФ признан иностранным агентом.