Мизулина заявила о волне негатива в отношении церкви в детской интернет-среде

Руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила о масштабной кампании в социальных сетях, нацеленной на подрыв традиционных духовных ценностей. По ее словам, в интернете фиксируется системная работа по продвижению деструктивного контента, оскорбляющего чувства верующих и пропагандирующего антицерковные настроения.

Особую тревогу, как отметила Мизулина в эфире Радио Sputnik, вызывает целенаправленное распространение подобных материалов в детской и молодежной аудитории. Ключевой платформой для этого стал TikTok, где несовершеннолетние пользователи не только видят негативный контент, но и начинают ему подражать.

«Очень много негатива в отношении церкви, веры вообще как таковой, распространяется и в детской, молодежной среде. Есть отдельные тренды, антитренды. То есть, например, все, что связано с кладбищами, с порчей могил, уничтожением могил», — отметила Мизулина.

Она акцентировала, что часть подобных историй является результатом целенаправленной деструктивной деятельности, а не стихийным проявлением.

